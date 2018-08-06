2018-08-06T13:59:36+03:00
Общество

В Перми мигрант, чтобы уехать из России, погасил все долги

В одночасье он заплатил 360 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми уроженец Таджикистана так хотел уехать из России, что погасил долг в 360 тысяч рублей разом.

42-летний мигрант был осужден за попытку дачи взятки на 600 тысяч рублей. Таким образом, он хотел "замять дело" о продаже товара с чужим, фальшивым товарным знаком в магазине «Планета одежды и обуви». Стражи порядка завели и изъяли всю продукцию. Чтобы избежать наказания, он попытался дать взятку должностному лицу. Но у иностранца деньги не взяли. Более того, преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

- Четыре месяца мужчина исправно погашал задолженность, соблюдая график предоставленной судом рассрочки, - сообщили в службе судебных приставов. - Когда у него возникла необходимость срочно выехать за границу, он не стал затягивать с исполнением приговора суда и полностью погасил всю оставшуюся сумму уголовного штрафа в размере 360 тысяч рублей.

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