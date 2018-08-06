В Соликамске 17-летние подростки устроили погром на кладбище

6 Авг. 13:38 2018-08-06T13:38:49+03:00

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В мае прошлого года в Соликамске 17-летние подростки забрели на Центральное кладбище. Они на спор решили сломать несколько памятников. Убедившись, что их никто не видит, они стали громить могилу. Два памятника они полностью уничтожили, а еще 19 - сильно повредили. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.

В ходе следствия стражи порядка выяснили, что один из подростков причастен к двум кражам и мошенничеству, сообщили в краевой полиции.

Соликамский городской суд назначил подростку, который совершил несколько преступлений, 5 и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Его подельник приговорен к одному году ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Красновишерске будут судить мужчину, в чей колодец упал 5-летний мальчик. По версии следствия, на своем земельном участке мужчина строил дом. Перед зданием он построил канализационный колодец. При этом, он не учел того, что в него может попасть человек.