2018-08-06T12:55:13+03:00
Общество

В Прикамье судебный пристав притворилась невестой, чтобы поймать должницу

Она пришла к неплательщице за свадебным платьем
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Осе женщина задолжала охранному предприятию 17 тысяч рублей. Долг она не платила, от судебных приставов тщательно скрывалась.

В службе судебных приставов выяснили, что неплательщица подрабатывает в пункте проката свадебных платьев. Инспектор позвонила должнице и сказала, что она выходит замуж и хочет взять наряд в аренду. Они договорились о встрече, «невеста» пришла в магазин, где ее встретила услужливая должница.

- Неплательщица с явным удовольствием демонстрировала товар, попутно предлагая свои услуги в качестве организатора свадебного торжества, - рассказали в службе судебных приставов. - Женщина настолько увлеклась саморекламой, что не сразу догадалась, что ее таким образом вычислили. «Долги потом, давайте платье все-таки выбирать», - сказала неплательщица, не желая верить в то, что выгодная сделка не состоится.

В итоге судебный пристав наложила арест на имущество, находящееся в салоне: мобильный телефон, стационарный компьютер, музыкальные колонки, инкубатор для яиц и игровую приставку. Гаджеты оставлены на ответственное хранение должнице, у которой есть право самостоятельно реализовать арестованное имущество. Если она долг не погасит, техника будет изъята и передана на реализацию.

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