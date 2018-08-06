2018-08-06T12:31:34+03:00
Спорт

Центровой Яник Морейра перешел из «Пармы» в ПАОК

Греческий клуб выступает в Лиге чемпионов
Константин КЯКИНЕН
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фото: БК "Парма"фото: БК "Парма"
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Центровой «Пармы» Яник Морейра продолжит карьеру в Греции. Игрок сборной Анголы стал игроком греческого ПАОКа.

В прошлом сезоне за пермскую команду Морейра набирал 9,1 очка и делал 6,1 подбора в среднем за матч.

Напомним, что в 2017 году Морейра стал чемпионом юниорской лиги НБА в составе «Рэпторс 905».

Генеральный директор "Пармы" Александр Башминов отметил, что в следующем сезоне пермских игроков в команде станет больше. В основном составе будут играть воспитанники пермской школы баскетбола Константин Буланов, Николай Жмако, Александр Винник, Глеб Шейко, Александр Платунов, Сергей Ткаченко, Вадим Бондаренко.

Окончательный состав команды определится в ближайшем будущем. К середине августа игроки соберутся, пройдут медобследование и приступят к тренировкам.

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