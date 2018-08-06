2018-08-06T11:12:34+03:00
Происшествия

В Соликамске будут судить банду автоугонщиков

В преступную группу входили несовершеннолетние
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Зимой 2018 года в Соликамске было совершено несколько угонов автомобилей. Как выяснили следователи, преступления совершала банда, в которую входили взрослые и несовершеннолетние жители Соликамска. Сначала трое малолетних преступников 15, 16 и 17 лет угнали автомобиль и похитили автомагнитолу. Затем они вместе с двумя взрослыми жителями Соликамска угнали еще один легковой автомобиль, из которого также похитили автомагнитолу.

Уголовное дело завершено, материалы дела переданы в суд. Пять участников преступной группы предстанут перед судом. Они обвиняются в двух угонах и двух кражах, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что житель Прикамья остался без денег и машины, купив "кредитное" авто. Прежний хозяин "Киа спектра" не сообщил покупателю, что его автомобиль находится в залоге у банка.

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