На трассе Соликамск-Красновишерск погиб водитель УАЗика

6 Авг. 10:21 2018-08-06T10:21:51+03:00

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5 августа в 4.40 на 44 км трассы Соликамск-Красновишерск произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля УАЗ-Хантер не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми 24-летний парень умер за рулем от инфаркта. Трагедия случилась вечером в субботу, 4 августа, на улице Уральская (это Мотовилихинский район Перми). Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, одному из водителей стало плохо за рулем. Молодой человек остановился прямо на проезжей части. На место происшествия приехала карета Скорой помощи, но помочь мужчине уже не смогли. Он скончался от инфаркта. На улице Уральской, в районе цирка, скопилась пробка. Регулировать движение помогали сотрудники ГИБДД.