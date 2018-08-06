В Перми оштрафовали продавца шапок с нарисованными листьями марихуаны

6 Авг. 09:21 2018-08-06T09:21:07+03:00

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В пермском ТЦ «Земляника» торговали шапками с изображением марихуаны. Запрещенные товары, которые продавались в одном из торговых точек центра, заметил участковый и составил протокол о правонарушении.

Дзержинский районный суд признал индивидуального предпринимателя - владельца торгового отдела виновным и назначил штраф - 40 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Бизнесмен не согласился с решением и подал жалобу в краевой суд. Предприниматель просил признать вмененное ему правонарушение малозначительным. По закону судья мог освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, сообщили в краевом суде.

Однако судья Пермского краевого суда оставил решение райсуда без изменения, а жалобу индивидуального предпринимателя – без удовлетворения.

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