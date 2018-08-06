2018-08-06T07:25:46+03:00
Спорт

Пермские «Стальные Тигры» стали победителями Кубка Регионов

В финале турнира по американскому футболу пермяки обыграли «Московских Юнайтед» со счетом 42:6
Константин КЯКИНЕН
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Второй год подряд пермская команда по американскому футболу «Стальные Тигры» стали победителями Кубка Регионов. «Финал четырех» турнира приходил 4 и 5 августа в Перми в СК им. Сухарева.

В полуфинале пермяки разгромили «Московские Драконы» 40:0. Хозяева поля и действующие обладатели Кубка Регионов считались перед этой встречей безоговорочными фаворитами и не позволили в этом усомниться ни на секунду.

В финале «Стальные Тигры» встречались еще с одной столичной командой «Моscow United» и также не испытали проблем, обыграв соперника 42:6.

Пермская команда второй раз подряд выиграла престижный трофей и заработала право принять на своем поле «Московских Патриотов» в полуфинале Чемпионата России. Любопытно, что обладателем кубка в составе «Стальных Тигров» стал председатель городского спорткомитета Сергей Сапегин.

В матче за третье место екатеринбургская команда «Уральские Молнии» одолела «Московских Драконов».

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