В Перми из-за урагана обрушился тротуар под дамбой на улице Старцева

6 Авг. 06:53 2018-08-06T06:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми продолжают подсчитывать ущерб от урагана, прошедшего 3 августа. Пермяки выкладывают фото и видео повреждений от стихии в соцсетях. Так, большой резонанс вызвал снимок обвала тротуара под дамбой в микрорайоне Грибоедовский. Как утверждает автор фото, он ехал на велосипеде и едва не угодил в яму.

Напомним, что 3 августа в Перми произошел настоящий ураган. Около 15. 00 в городе начался сильный ливень, ветер, гроза. На улице Николая Островского случился настоящий потоп: пермякам приходилось прыгать по дороге, чтобы перейти проезжую часть. Из-за неблагоприятных погодных условий в Пермском крае произошло ЧП: без электроснабжения остались 25 населенных пунктов, где проживают более 7,7 тысяч человек. Порывы ураганного ветра, достигавшие скорости 25 метров в секунду, повалили опоры электропередач и порвали провода в десятках населенных пунктах Пермского края. В Перми в наибольшей степени пострадали Орджоникидзевский и Кировский районы.