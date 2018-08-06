2018-08-06T06:53:47+03:00
Происшествия

В Перми из-за урагана обрушился тротуар под дамбой на улице Старцева

В провал едва не угодил велосипедист
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: Подслушано Пермьфото: Подслушано Пермь
Изменить размер текста:

В Перми продолжают подсчитывать ущерб от урагана, прошедшего 3 августа. Пермяки выкладывают фото и видео повреждений от стихии в соцсетях. Так, большой резонанс вызвал снимок обвала тротуара под дамбой в микрорайоне Грибоедовский. Как утверждает автор фото, он ехал на велосипеде и едва не угодил в яму.

Напомним, что 3 августа в Перми произошел настоящий ураган. Около 15. 00 в городе начался сильный ливень, ветер, гроза. На улице Николая Островского случился настоящий потоп: пермякам приходилось прыгать по дороге, чтобы перейти проезжую часть. Из-за неблагоприятных погодных условий в Пермском крае произошло ЧП: без электроснабжения остались 25 населенных пунктов, где проживают более 7,7 тысяч человек. Порывы ураганного ветра, достигавшие скорости 25 метров в секунду, повалили опоры электропередач и порвали провода в десятках населенных пунктах Пермского края. В Перми в наибольшей степени пострадали Орджоникидзевский и Кировский районы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные