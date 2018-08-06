2018-08-06T06:33:57+03:00
Происшествия

В Перми 20-летнего юношу ударили ножом в шею

Молодой человек госпитализирован
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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4 августа ночью в Индустриальном районе краевой столицы на улице Леонова произошла драка. 27-летний мужчина достал нож и ударил 20-летнего юношу в шею. Молодой человек госпитализирован. Хулиган заключен в изолятор временного содержания. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми 24-летний парень умер за рулем от инфаркта. Трагедия случилась вечером в субботу, 4 августа, на улице Уральская (это Мотовилихинский район Перми). Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, одному из водителей стало плохо за рулем. Молодой человек остановился прямо на проезжей части. На место происшествия приехала карета Скорой помощи, но помочь мужчине уже не смогли. Он скончался от инфаркта. На улице Уральской, в районе цирка, скопилась пробка. Регулировать движение помогали сотрудники ГИБДД.

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