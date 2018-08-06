В Прикамье спасатели помогли жителям освободить ласточку

6 Авг. 06:20 2018-08-06T06:20:22+03:00

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В Кунгуре 5 августа днем в службу спасения позвонила жительница дома по ул. Коммуны. Она попросила помощи в освобождении ласточку, которая застряла под крышей дома и не может выбраться самостоятельно. Сами жильцы дома не смогли помочь птице вырваться из плена. рассказали в Кунгурской городской службе спасения.

Спасателям пришлось вызволять ласточку из плена с помощью специального оборудования. Птица оказалась раненой, улететь сама не смогла. Ласточку отдали жильцам, которые позаботятся о птице.

Ранее мы писали, что сбежавшей из Пермского зоопарка хищной харзе дали имя. До своего побега дальневосточная куница-беглянка была безымянной. Поначалу харзу хотели окрестить Чебурашка. Но потом подумали и назвали – Черри. Она ведь оказалась такой романтической особой, о которой писали газеты и вещало телевидение. У ее друга-самца, с которым они сидят вместе в вольере, имя уже было – Геннадий, совсем как у крокодила Гены из мультфильма. теперь Геннадия переименовали в Гарри.