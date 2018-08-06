2018-08-06T06:23:01+03:00
Происшествия

В Прикамье пожар оставил без крыши над головой семью с двумя детьми

Погорельцам требуется помощь
Константин КЯКИНЕН
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фото: Кунгурская городская служба спасенияфото: Кунгурская городская служба спасения
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В Кунгуре в 5 часов утра 5 августа загорелся жилой дом на улице Бочкарева. Прибывшим пожарным удалось потушить огонь, сообщили в Кунгурской городской службе спасения. Жертв и пострадавших нет, но дом практически полностью выгорел. Также сгорела машина, мебель и техника. Без крыши над головой осталась семья с двумя детьми.

Семья погорельцев начала собирать деньги на восстановление дома и сбор детей к новому учебному дому.

- Мы обращаемся к Вам с огромной просьбой оказать любую посильную финансовую помощь, - написали родственники погорельцев. - Ваши каждые 50-100 рублей пойдут на материалы и восстановление дома. В семье двое детей, девочка Даша (рост 128 см) и мальчик Егор (рост 148 см) Детей нужно собирать к новому учебному году. Вещи можно приносить по адресу ул. Бочкарева, 126.

Телефон для связи и уточнения информации 8 950 46 59 685 (Светлана Мильхерт) - хозяйка сгоревшего дома.

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