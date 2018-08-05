Пермячка погибла, выпав из окна 14 этажа
Трагедия случилась в Кировском районе Перми в субботу, 4 августа. Пользователи социальных сетей сообщают, что женщина выпала из окна высотки. Скорее всего, с 14 этажа.
На вид женщине около 60 лет. В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что по данному факту проверку проводит Следственный комитет.
Следователи должны разобраться в причинах происшествия - произошел суицид, несчастный случай или пермячка стала жертвой преступления.
Накануне, напомним, аналогичный случай произошел в Свердловском районе Перми, в микрорайоне Крохалева. Местные жители увидели мужчину, который выпал из окна высотки на улице Тбилисской и разбился.
В выходные еще один несчастный случай произошел прямо на проезжей части. 24-летнему водителю стало плохо за рулем. Он остановил авто, пытался выйти, но Скорая, которую вызвали очевидцы, помочь молодому человеку не успела. Он скончался от инфаркта.