Пермячка погибла, выпав из окна 14 этажа

5 Авг. 16:05 2018-08-05T16:05:09+03:00

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Трагедия случилась в Кировском районе Перми в субботу, 4 августа. Пользователи социальных сетей сообщают, что женщина выпала из окна высотки. Скорее всего, с 14 этажа.

На вид женщине около 60 лет. В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что по данному факту проверку проводит Следственный комитет.

Следователи должны разобраться в причинах происшествия - произошел суицид, несчастный случай или пермячка стала жертвой преступления.

Накануне, напомним, аналогичный случай произошел в Свердловском районе Перми, в микрорайоне Крохалева. Местные жители увидели мужчину, который выпал из окна высотки на улице Тбилисской и разбился.

В выходные еще один несчастный случай произошел прямо на проезжей части. 24-летнему водителю стало плохо за рулем. Он остановил авто, пытался выйти, но Скорая, которую вызвали очевидцы, помочь молодому человеку не успела. Он скончался от инфаркта.