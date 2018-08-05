2018-08-05T12:59:32+03:00
Общество

В Прикамье установился высокий класс пожарной опасности

В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Юлия Лоза
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В воскресенье, 5 августа, возможны кратковременные дожди и грозы, будет небольшой ветер с порывами до 12 метров в секунду. Максимальная температура воздуха - до +23 градусов, ночью - до +3...+8.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в некоторых территориях региона ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.

Спасатели напоминают, что в этот период запрещено разводить костры в границах населенных пунктов, сжигать мусор, проводить палы травы и огневые работы.

- Пресекайте любые попытки детей поджечь траву, - отмечается в ведомстве. - И помните, что безобидный на первый взгляд пал сухостоя или мусора может обернуться настоящей трагедией!

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

- на граждан – 4 000-5 000 рублей;

- на должностных лиц – 20 000-40 000 рублей;

- на юридических лиц – 300 000-500 000 рублей.

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