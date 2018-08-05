2018-08-05T12:48:06+03:00
Происшествия

В Перми 24-летний парень умер за рулем от инфаркта

На месте трагедии скопилась пробка
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Трагедия случилась вечером в субботу, 4 августа, на улице Уральская (это Мотовилихинский район Перми). Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, одному из водителей стало плохо за рулем. Молодой человек остановился прямо на проезжей части.

На место происшествия приехала карета Скорой помощи, но помочь мужчине уже не смогли. Он скончался от инфаркта. На улице Уральской, в районе цирка, скопилась пробка. Регулировать движение помогали сотрудники ГИБДД.

Кто-то из проезжавших мимо водителей снял происшествие на видео. На кадрах видно, что у машины погибшего скопилось много людей. Сам он лежал на земле. Сообщают, что мужчина - цыган, его близкие, приехавшие на место трагедии, плакали и прощались с погибшим.

Кстати, в пятницу, в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Авария случилась утром 3 августа на автодороге Красновишерск - Вая. Пострадали семь человек, все они доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное.

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