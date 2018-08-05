В Прикамье два человека заразились энцефалитом, выпив козье молоко

5 Авг. 09:13 2018-08-05T09:13:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре говорят, что в Пермском крае продолжается снижение клещевой активности, за последнюю неделю клещи покусали 402 человека, из них - 51 ребенок.

Всего за летний период на клещевой вирусный энцефалит исследовано 12840 клещей (процент зараженности составил 2,1%), на наличие возбудителей боррелиоза исследовано 8023 клещей (процент зараженности - 39,2%), на наличие возбудителя эрлихиоза - 6576 клеща (3,5%), а на наличие возбудителя анаплазмоза - 6576 клеща (1%).

- С начала сезона клещевой активности заболеваемость клещевым энцефалитом немного выше прошлогоднего уровня, а боррелиозом - ниже, - отмечают специалисты. - Зарегистрированы два случая заболевания энцефалитом после употребления сырого козьего молока.

В Роспотребнадзоре напоминают, что лучшая мера профилактики - это прививка, которая является надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита.

- Учитывая, что вся территория края является эндемичной по энцефалиту, не стоит употреблять сырое молоко коз, овец, коров, - предупреждают специалисты. - Молоко, приобретенное в частных хозяйствах, можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и прочее.