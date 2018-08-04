Житель Прикамья остался без денег и машины, купив "кредитное" авто

4 Авг. 14:03 2018-08-04T14:04:01+03:00

Владелец автомобиля не предупредил покупателя, что машина находится в залоге у банка

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Неприятная история произошла с жителем Пермского края, который решил купить поддержанный автомобиль. Прежний хозяин "Киа спектра" не сообщил покупателю, что его автомобиль находится в залоге у банка.

- При покупке подержанного автомобиля продавец обязан дать гарантии, что машина никому не подарена и не заложена, - сообщают судебные приставы. - Однако бывают ситуации, когда ответственность по кредитным долгам предыдущего автовладельца ложится на плечи новому хозяину автомобиля. К сожалению, в таких случаях судебные приставы обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством и обращать взыскание на заложенное автотранспортное средство независимо от того, кто в настоящее время является его владельцем: должник или третье лицо.

В ведомстве пояснили, что в отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам находились материалы, что недобросовестный хозяин иномарки не платит кредит за свой автомобиль.

Пристав сделал запрос в ГИБДД, оказалось, что машина кредитозаемщику уже не принадлежит. Выяснилось, что владелец продал "кредитное" авто другому человеку. Разумеется, о долгах за машину новый хозяин ничего не знал.

- Новй хозяин, хоть и был обескуражен такой неожиданной новостью, но все-таки не стал спорить с законом и предоставил принадлежащий банку автомобиль для составления акта описи и ареста, - сообщили в ведомстве. - Теперь мужчина планирует обращаться в суд, чтобы попытаться вернуть потраченные впустую денежные средства.

Как проверить авто

Перед совершением сделки можно зайти на официальный сайт судебных приставов и проверить продавца через Банк данных исполнительных производств.

Кроме того, на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России функционирует сервис «Проверка транспортного средства». Он предоставляет информацию об автомобилях, находящихся в розыске, а также в отношении которых не могут производиться регистрационные действия по различным основаниям, в том числе при наличии неоплаченных долгов.