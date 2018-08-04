В Прикамье нашли шесть бесхозных исторических памятника

4 Авг. 06:40 2018-08-04T06:40:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники прокуратуры Кишертского района Пермского края решили проверить, как в Прикамье содержатся мемориалы, посвященные тем, кто отдал жизнь за Родину. Выяснилось, что многие исторические памятники попросту заброшены и у них нет хозяина, который должен за ними следить.

- В частности, было установлено, что в Осинцевском и Усть-Кишертском сельских поселениях имеются памятники истории местного значения - 4 обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны и 2 памятника участникам гражданской войны, которые являются бесхозными, - сообщили в краевой прокуратуре. – Они не были поставлены на учет в качестве недвижимого имущества в регистрирующем органе, за них никто не отвечал. По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать администрации сельских поселений обратиться в регистрирующий орган с заявлениями о постановке на учёт указанных объектов.

Кишертский районный суд Пермского края требования прокурора удовлетворил. Таким образом, администрации Осинцевского и Усть-Кишертского поселений должны взять памятники, посвященные павшим воинам, на свой баланс и привести их в порядок.