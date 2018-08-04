2018-08-04T06:40:15+03:00
Общество

В Прикамье нашли шесть бесхозных исторических памятника

И это только в одном районе
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Мемориалы павшим воинам - дело святое.Мемориалы павшим воинам - дело святое.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Работники прокуратуры Кишертского района Пермского края решили проверить, как в Прикамье содержатся мемориалы, посвященные тем, кто отдал жизнь за Родину. Выяснилось, что многие исторические памятники попросту заброшены и у них нет хозяина, который должен за ними следить.

- В частности, было установлено, что в Осинцевском и Усть-Кишертском сельских поселениях имеются памятники истории местного значения - 4 обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны и 2 памятника участникам гражданской войны, которые являются бесхозными, - сообщили в краевой прокуратуре. – Они не были поставлены на учет в качестве недвижимого имущества в регистрирующем органе, за них никто не отвечал. По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать администрации сельских поселений обратиться в регистрирующий орган с заявлениями о постановке на учёт указанных объектов.

Кишертский районный суд Пермского края требования прокурора удовлетворил. Таким образом, администрации Осинцевского и Усть-Кишертского поселений должны взять памятники, посвященные павшим воинам, на свой баланс и привести их в порядок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные