2018-08-04T06:10:22+03:00
Общество

В Перми на двух перекрестках отключат светофоры

Временно эти перекрестки станут нерегулируемыми
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Водителей просят соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.Водителей просят соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.
Изменить размер текста:

В эти выходные работники Кировских и Орджоникидзевских электрических сетей будут проводить профилактические работы на двух светофорных объектах – в микрорайонах Водники и Гайва.

В связи с этим в субботу, 4 августа, временно отключат светофоры, которые регулируют движение на пересечении улиц Ушакова и Юнг Прикамья. Они не будут работать с 6.00 до 13.00.

В воскресенье, 5 августа, и в понедельник, 6 августа с утра до вечера нерегулируемым станет перекресток на улицах Гайвинская и Репина. Там в эти дни не будут работать светофоры с 9.00 до 17.00.

Также автодорожники напоминают пермским водителям и пешеходам, что с понедельника, 6 августа, несколько изменится режим работы светофоров на пересечении улиц Николая Островского и Луначарского – в частности, поменяется время переключения сигналов светофоров для ускорения движения транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные