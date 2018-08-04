В Перми на двух перекрестках отключат светофоры

4 Авг. 06:10 2018-08-04T06:10:22+03:00

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В эти выходные работники Кировских и Орджоникидзевских электрических сетей будут проводить профилактические работы на двух светофорных объектах – в микрорайонах Водники и Гайва.

В связи с этим в субботу, 4 августа, временно отключат светофоры, которые регулируют движение на пересечении улиц Ушакова и Юнг Прикамья. Они не будут работать с 6.00 до 13.00.

В воскресенье, 5 августа, и в понедельник, 6 августа с утра до вечера нерегулируемым станет перекресток на улицах Гайвинская и Репина. Там в эти дни не будут работать светофоры с 9.00 до 17.00.

Также автодорожники напоминают пермским водителям и пешеходам, что с понедельника, 6 августа, несколько изменится режим работы светофоров на пересечении улиц Николая Островского и Луначарского – в частности, поменяется время переключения сигналов светофоров для ускорения движения транспорта.