2018-08-04T06:11:35+03:00
Общество

В центре Перми с 6 до 17 августа ограничат движение автотранспорта

Также с 6 августа начнутся «дорожные ограничения» за Камой
Андрей МАТЛИН
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Пути объезда отметят знаками.Пути объезда отметят знаками.
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В Пермской дирекции дорожного движения предупредили об ограничениях движения автотранспорта в двух районах Перми, связанных с раскопкой и ремонтом водоводов.

- С 6 августа будет временно ограничено движение транспорта по улицам Сибирская и Юнг Прикамья, - сообщили в дорожном ведомстве.

В частности, с 00:00 6 августа до 17 августа будет ограничено движение по улице Сибирская на участке от улицы Белинского до улицы Полины Осипенко.

Также с 6 августа будет ограничено движение по улице Юнг Прикамья на следующих участках:

- с 00:00 6 до 13 августа по улице Юнг Прикамья в районе дома №46 по улице Калинина;

- с 00:00 13 до 27 августа в районе перекрестка улицы Юнг Прикамья и улицы Калинина;

- с 00:00 28 августа по 3 сентября в районе дома №8 по улице Юнг Прикамья.

Движение на этих улицах сохранится, но будет затруднено – на дорогах расставят знаки-указатели объезда участков, где будут производиться раскопки.

4 и 5 августа будет ограничено движение транспорта автодороге, проходящей возле этнографического музея «Хохловка» в связи с проведением фестиваля «Большие маневры на Хохловских холмах». Здесь будут дежурить инспекторы ГИБДД. Посетителям и участникам фестиваля предложат оставить автотранспорт на специально выделенной площадке, расположенной в километре от входа в музей. Жителей села Хохловка и дачников обещают пропускать беспрепятственно.

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