В Прикамье ураган нанес новый удар - на юге края.

3 Авг. 19:38 2018-08-03T19:40:19+03:00

Натворив бед на севере и в центре Пермского края, шквалистый ветер сместился на юг

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Порывы ураганного ветра, достигавшие скорости 25 метров в секунду, повалили опоры электропередач и порвали провода в десятках населенных пунктах Пермского края.

Первые сообщения об отключении света в домах и на предприятиях начали поступать энергетикам и в краевую структуру МЧС днем, около 15 часов 25 минут.

- После первого удара урагана без электроснабжения остались 25 населённых пунктов с населением 7,7 тысяч человек, а также некоторые дома в двух районах Перми, - сообщили в ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». - В основном они расположены в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа, в Кунгурском, Очерском, Лысьвенском, Чусовском, Осинском районах, в Усолье. В Перми в наибольшей степени пострадали Орджоникидзевский и Кировский районы.

Энергетики вывели на устранение последствий урагана 170 специалистов.

Но к вечеру последовал новый удар урагана: на юге Пермского края.

- К 20.00 специалистам «Пермэнерго» удалось вернуть свет в дома порядка 4,3 тысяч человек в Березниках, Соликамске, Усолье, Чердынском, Красновишерском, Оханском, Сивинском, Верещагинском и Большесосновском районах, - сообщили энергетики. - К сожалению, вечером зафиксированы новые отключения домов и предприятий на территориях Осинского и Бардымского районов.