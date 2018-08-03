Из-за урагана без электроснабжения остались 25 населенных пунктов Пермского края

3 Авг. 16:14 2018-08-03T16:14:37+03:00

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Из-за неблагоприятных погодных условий в Пермском крае произошло ЧП: без электроснабжения остались 25 населенных пунктов, где проживают более 7,7 тысяч человек.

- В основном речь идет о населенных пунктах, расположенных в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа, Кунгурском, Очерском, Лысьвенском, Чусовском , Осинском районах, а также о потребителях города Усолье и Орджоникидзевского и Кировского районов Перми, - сообщили в пресс-службе «Пермэнерго». - Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно реагируют на возникающие технологические нарушения, оперативно выдвигаясь к месту ликвидации последствий непогоды. Всего в ремонтных мероприятиях принимают участие 39 бригад, в составе 117 человек, 42 единицы техники и спецтехники

Напомним, что 3 августа на территории Пермского края существенно ухудшились погодные условия: сильный дождь, местами сопровождающийся крупным градом, шквалистый ветер.