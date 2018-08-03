2018-08-03T14:54:49+03:00
Спорт

В Перми прошел турнир по гольфу среди СМИ

17 команд сражались за главный приз
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В Парке Горького состоялся 17 чемпионат города по мини-гольфу среди СМИ. В этом за Кубок Габдуллина сражались 17 команд. В соревнованиях приняла участие и команда "КП"-Пермь"

Турнир проходил в восточном стиле. В Парке Горького обновилась Большая железная дорога, теперь по знакомому маршруту курсирует красочный «Восточный экспресс». Его прототипом стал одноименный поезд, в конце XIX века курсировавший по маршруту ПарижКонстантинополь.

В каждой команде было три участника, которые должны были пройти 9 гринов (отдельных площадок с лунками). Для прохождения грина участникам выделялось по 6 минут. Участник должен был попасть в лунку за 6 ударов.За командами закреплялись судьи, которые учитывали количество ударов и следили за правильностью прохождения гринов. Победителя определяли по наименьшему числу ударов.

По итогам турнира наша команда заняла место в "золотой середине", но у нас есть возможность взять реванш в следующем году.

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