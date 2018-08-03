Уголовное дело пермского экс-депутата Владимира Нелюбина передано в суд

3 Авг. 12:22 2018-08-03T12:22:56+03:00

Владимира Нелюбина задержали в феврале, а затем отпустили под залог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Владимира Нелюбина обвиняют в совершении двух мошенничеств в особо крупном размере.

- В 2012 году обвиняемый, занимая должность председателя наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк», похитил более 215 миллионов рублей, принадлежащих банку, - сообщили в краевой прокуратуре.

По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю, которое расследовало дело, это преступление Нелюбин совершил в сговоре со своим знакомым, который сейчас находится в федеральном розыске. Они заключили фиктивный договор займа, затем оформили кредит на эту сумму, а деньги обналичили.

Также, по данным следствия, Владимир Нелюбин похитил семь миллионов рублей у одного из пермских предпринимателей, имевшего расчетный счет в «Экопромбанке». Он заключил с ним предварительный договор на приобретение недвижимого имущества, однако не передавал недвижимость коммерсанту, а, получив деньги, продал имущество своей подконтрольной фирме.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

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