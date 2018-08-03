Полицейские задержали 20-летнего парня и его 32-летнюю девушку, которые грабили прохожих в Перми

3 Авг. 12:18 2018-08-03T12:18:43+03:00

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В Перми задержали влюбленных грабителей. Как рассказали в пресс-службе МВД, в июне в отделение полиции обратился местный житель и сообщил, что на улице 1905 года на него напали неизвестные и похитили личные вещи. Позже в полицию обратились еще 2 человека с похожими заявлениями.

- Общий ущерб составил 44 800 рублей, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Потерпевшие смогли передать стражам порядка характерные приметы налетчиков – молодой человек был одет в черную куртку, а его спутница передвигалась на велосипеде. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали по «горячим» следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Как выяснилось, прохожих грабили 20-летний ранее судимый парень и его 32-летняя сожительница. Все похищенное у них забрали и вернули потерпевшим.

- В отношении граждан возбуждены уголовные дела, - добавили в полиции. - На время следствия молодой человек находился под стражей, девушка – под домашним арестом. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.