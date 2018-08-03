2018-08-03T10:07:17+03:00
Общество

В Прикамье в день ВДВ выявлено 50 случаев продажи алкоголя

Несмотря на запрет, в некоторых торговых точках торговали спиртным
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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2 августа в День ВДВ зафиксировано 50 случаев продажи алкоголя, несмотря на запрет. Так, сотрудница магазина на ул. Клары Цеткин продала покупателю пиво. Она не стала отбивать чек, чтобы скрыть улики. Факт продажи спиртного был зафиксирован сотрудниками полиции совместно с общественниками из всероссийской организации "Антидилер" и представителями Пермского молодежного Центра.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по всем выявленным нарушениям составлены протоколы. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в ходе рейда из незаконного оборота изъято свыше 400 литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Всего было зарегистрировано более 110 административных правонарушений, среди которых реализация товаров, свободная продажа которых запрещена, а также продажа алкоголя несовершеннолетним.

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