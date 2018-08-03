В Перми пройдет «Вечеринка с Керри Брэдшоу»

3 Авг. 10:06 2018-08-03T10:06:19+03:00

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Соскучились по Керри Брэдшоу? 17 августа в 19-00 в Перми состоится празднование 20-летия сериала «Секс в большом городе».

- Гости «Вечеринки с Керри Брэдшоу» посмотрят 4 серии любимого сериала и станут участниками необычной развлекательной программы, - рассказывают организаторы мероприятия. - Возрастное ограничение - 18 +.

Чтобы получить приглашение на вечеринку, вы можете принять участие в нашем розыгрыше. Он пройдет в группе «Комсомольская правда» «ВКонтакте» уже на следующей неделе.

Напомним, что первый эпизод сериала «Секс в большом городе» вышел летом 1998 года на канале HBO. История про 4 незамужних подруг, которые ищут счастья в огромном Нью-Йорке, сразу стала популярной. Сериал выходил 6 лет и за это время получил 8 «Золотых глобусов», 7 «Эмми» и 11 премий Гильдии киноактеров.