2018-08-03T10:06:19+03:00
Общество

В Перми пройдет «Вечеринка с Керри Брэдшоу»

Гости посмотрят любимые серии «Секса в большом городе»
Елена КОНОВА
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Фото организаторов мероприятияФото организаторов мероприятия
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Соскучились по Керри Брэдшоу? 17 августа в 19-00 в Перми состоится празднование 20-летия сериала «Секс в большом городе».

- Гости «Вечеринки с Керри Брэдшоу» посмотрят 4 серии любимого сериала и станут участниками необычной развлекательной программы, - рассказывают организаторы мероприятия. - Возрастное ограничение - 18 +.

Чтобы получить приглашение на вечеринку, вы можете принять участие в нашем розыгрыше. Он пройдет в группе «Комсомольская правда» «ВКонтакте» уже на следующей неделе.

Напомним, что первый эпизод сериала «Секс в большом городе» вышел летом 1998 года на канале HBO. История про 4 незамужних подруг, которые ищут счастья в огромном Нью-Йорке, сразу стала популярной. Сериал выходил 6 лет и за это время получил 8 «Золотых глобусов», 7 «Эмми» и 11 премий Гильдии киноактеров.

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