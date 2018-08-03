2018-08-03T09:17:04+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье автобус съехал в кювет, пострадали семь человек

Раненых доставили в Красновишерскую центральную больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Авария случилась утром на автодороге Красновишерск - Вая рядом с поселком Волынка, сообщает краевое МЧС.

По предварительным данным, в аварии пострадали от трех до семи человек. Двое взрослых и семилетняя девочка доставлены в Красновишерскую центральную больницу, сообщает ТАСС. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Как нам рассказали в администрации Вайского сельского поселения, у автобуса, по одной из версий, отказали тормоза.

- Хорошо, что у дороги есть деревья и кусты - удар получился не такой сильный, - говорит собеседник. - В автобусе находился постоянный гость нашего поселения Адик Дюппер. Он является гражданином Германии, но каждый год приезжает в гости к родственникам в поселок Вая.

Ранее мы писали, что 2 августа в 6.40 на автодороге Горнозаводск - граница Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны поселка Промысла в направлении Теплой Горы, превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, водитель ВАЗа, житель Горнозаводского района погиб.

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