Житель Прикамья погиб в аварии на границе Свердловской области

3 Авг. 07:54 2018-08-03T09:07:04+03:00

23-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и улетел в кювет

Изменить размер текста: A A

2 августа в 6.40 на автодороге Горнозаводск - граница Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны поселка Промысла в направлении Теплой Горы, превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, водитель ВАЗа, житель Горнозаводского района погиб.

Напомним, что 31 июля на этой же трассе в столкновении с фурой погиб 32-летний водитель ВАЗа. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз МАН. В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму. Выяснилось, что он житель Свердловского области. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в Перми столкнулись на полной скорости мотоцикл и легковушка. По сообщениям очевидцев, от удара мотоциклист перелетел через автомобиль. Столкновение мотоцикла и автомобиля «ВАЗ 2115» произошло вечером 31 июля на нерегулируемом перекрестке улиц Веденеева и Лянгасова в Перми.