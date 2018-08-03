2018-08-03T07:32:34+03:00
Происшествия

В Прикамье фура улетела с горы и врезалась в легковушку

После этого грузовик врезался в столб
Константин КЯКИНЕН
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фото: группа "Вконтакте" "Чусовой Авария Смертельная гора"фото: группа "Вконтакте" "Чусовой Авария Смертельная гора"
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В Чусовом большегруз попал в ДТП. По словам очевидцев, грузовик улетел с горы. По предварительной версии, фура врезалась в легковушку и снесла столб. На фото видно, на железнодорожном переезде стоит помятая легковушка, а рядом фура, из которой вывалился груз. На месте аварии повален столб.

Кроме того, полиция проводит проверку по факту ДТП в городе Чусовом, которое произошло 31 августа в районе пяти утра. По предварительной информации, 29-летний житель Чернушки управлял автомобилем МАЗ. Возле дома по ул. Революции, 101 водитель допустил опрокидывание большегруза в кювет. Водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в травматологическое отделение Чусовской городской больницы.

Ранее мы писали, что в Прикамье в столкновении с фурой погиб водитель ВАЗа. ДТП произошло на границе со Свердловской областью.

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