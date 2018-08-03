2018-08-03T07:12:08+03:00
Общество

В Прикамье за служебный подлог осудят главу сельского поселения

Он подделал протокол и решение совета депутатов, чтобы избежать наказания
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Ординском районе перед судом предстанет глава сельского поселения, обвиняемый в служебном подлоге.

В марте 2018 года чиновник подделал решение совета депутатов и протокол к нему. На основании этих документов дело об административном правонарушении главы сельского поселения было прекращено. Однако избежать наказания чиновнику не удастся. Следствие доказал, что он сфальсифицировал документы для того, чтобы выйти чистым из воды.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что в Перми стол для переговоров губернатору покупают за 2,6 млн рублей. Напомним, что это вторая попытка купить мебель для губернатора. Певоначально стол для губернатора заказали за 3,3 млн рублей, но после возмущения общественности покупка была отменена. Сейчас стол для переговоров решили заказать поменьше и подешевле.

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