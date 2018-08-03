2018-08-03T14:03:24+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильных дождях, ветре и грозах в пятницу

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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3 августа по данным Пермского гидрометцентра ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут сильные дожди, грозы. Ветер изменится с юго-западного на северный и северо-западный. Температура воздуха днем будет 19-24°. На севере Прикамья она может опуститься до 14 градусов, на юге региона - повыситься до 29°.

Также с 3 по 5 августа в Прикамье сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса.

В управлении краевого МЧС напоминают жителям Прикамья, что уходя из дома, нужно закрывать окна и выключать электроприборы. Находясь на улице, по возможности, надо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Жителей края просят отложить прогулки и поездки до улучшения погодных условий.

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