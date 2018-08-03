В Перми стол для переговоров губернатору покупают за 2,6 млн рублей

3 Авг. 06:50 2018-08-03T06:50:38+03:00

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Аппарат правительства Пермского края объявил новый электронный аукцион на поставку стола для переговоров в зал губернатора Пермского края. Максимальная стоимость лота составляет 2, 6 млн рублей.

Ранее уже предпринималась попытка купить стол для губернатора и даже был объявлен аукцион. Стоимость контракта составляла 3,3 млн рублей, но после возмущения общественности покупка была отменена. Сейчас стол для переговоров решили заказать поменьше и подешевле.

По техзаданию, длина стола должна составить 8 метров, а не 10, как раньше. В центре конструкции должно быть установлено антибликовое стекло, защищающее от пыли и иных предметов, расположенных ниже ЖК-дисплеев. Одновременно за столом могут находиться до 22 человек. Итоги конкурса будут подведены 17 августа.Новую мебель победители конкурса должны поставить до конца года.