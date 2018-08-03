2018-08-03T06:16:33+03:00
Спорт

Американский защитник «Пармы» ушел в клуб НБА «Даллас Маверикс»

Коди Миллер-Макинтайр поблагодарил пермский клуб и болельщиков
Константин КЯКИНЕН
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фото: БК "Парма"фото: БК "Парма"
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Защитник «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр продолжит спортивную карьеру в клубе НБА «Даллас Маверикс». В пермском клубе сообщили, что Коди подписал соглашение на принятие участия в предсезонном сборе клуба НБА.

В прошедшем сезоне американец стал шестым в истории и первым за три последних сезона баскетболистом Единой лиги ВТБ, кто смог оформить трипл-дабл. В игре с «Енисеем» Миллер-Макинтайр записал на свой счет 17 очков, 11 подборов и 11 результативных передач.

Пермский клуб поблагодарил игрока за эмоции, которые он подарил своей игрой и пожелали ему успеха в дальнейшем.

В свою очередь игрок сказал спасибо городу и «Парме»

- Люди, которые в нем живут, сделали этот год для меня особенным, и поэтому было тяжело уезжать отсюда, - цитирует игрока пресс-служба пермского клуба. - Надеюсь, что у меня будет возможность посетить город вновь, и, возможно, однажды сыграть вновь перед лучшими болельщиками, которые у меня когда-либо были. Ещё раз спасибо, буду скучать.

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