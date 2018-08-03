На севере Прикамья молодой человек убил пенсионера ударом ножом в сердце
В Красновишерске 25 мая 34-летний молодой человек выпивал с 60-летним мужчиной в его квартире. Во время застолья произошел конфликт, который перерос в драку. Сначала молодой человек нанес хозяину квартиры несколько ударов руками, а затем вонзил нож прямо в сердце. Пожилой мужчина скончался на месте.
- На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в краевом следственном комитете, - сейчас уголовное дело завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали, что в Прикамье рецидивисты ограбили дом и хотели зарубить хозяина топором. В Чайковском пьяные мужчины залезли в дом, где раньше жил один из них и вынесли оттуда вещи. Через несколько днем они вернулись и стали угрожать хозяину дома топором.