На севере Прикамья молодой человек убил пенсионера ударом ножом в сердце

3 Авг. 06:05 2018-08-03T06:05:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красновишерске 25 мая 34-летний молодой человек выпивал с 60-летним мужчиной в его квартире. Во время застолья произошел конфликт, который перерос в драку. Сначала молодой человек нанес хозяину квартиры несколько ударов руками, а затем вонзил нож прямо в сердце. Пожилой мужчина скончался на месте.

- На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в краевом следственном комитете, - сейчас уголовное дело завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Прикамье рецидивисты ограбили дом и хотели зарубить хозяина топором. В Чайковском пьяные мужчины залезли в дом, где раньше жил один из них и вынесли оттуда вещи. Через несколько днем они вернулись и стали угрожать хозяину дома топором.