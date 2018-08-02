2018-08-02T16:47:21+03:00
Общество

Торговый центр «Кит», находящийся в Мотовилихинском районе Перми, снова откроется

Его закрывали из-за нарушений пожарной безопасности
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Константин КЯКИНЕН
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В конце мая торговый центр «Кит» закрыли из-за нарушений пожарной безопасности.

- В ходе проверки было выявлено 39 нарушений требований пожарной безопасности, - сообщили весной в краевой прокуратуре. - В частности, в здании были неисправны модули порошкового пожаротушения, при размещении ряда отделов центра не обеспечивается доступ к пожарным кранам, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Мотовилихинский районный суд приостановил деятельность торгового центра до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Судебные приставы опечатали входные двери ТЦ «Кит».

Но, как выяснилось, руководство торгового центра устранило все нарушения, которые были выявлены при проверке здания.

- Торговый центр «Кит» скоро возобновит работу, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда.

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