2018-08-02T16:32:09+03:00
Общество

В Прикамье отмечается снижение подростковой преступности

Но на 12 % выросло число пострадавших детей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Константин КЯКИНЕН
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Глава прикамской полиции Михаил Давыдов рассказал о том, что пермские полицейские не прогнозируют всплеска подростковой преступности.

В этом году к уголовной ответственности привлечены 533 подростков, что на 21,2% меньше чем в прошлом году. Каждый пятый несовершеннолетний совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения.

При этом на 12,1% выросло число пострадавших детей. Противоправные действия были совершены в отношении 1 500 детей. При этом большая часть преступлений - это неуплата алиментов и насилие.

Кроме того, он отметил, что в истории с гибелью 14-летней девочки в Краснокамске виноват не только участковый, но и люди, которые окружали семью.

- Мы прогремели на всю страну, - отметил Михаил Давыдов. - В своей работе участковые руководствуются сигналами от соседей, школ, поликлиник. К сожалению, в Краснокамске никто не сообщал о том, что происходит в семье у девочки. Конечно, участковые должны следить за каждым домов, быть в курсе всех событий, но люди тоже не должны оставаться в стороне.

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