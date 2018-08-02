Пермскую компанию оштрафовали за загрязнение воздуха

2 Авг. 13:10 2018-08-02T13:10:12+03:00

Выбросы превысили нормативы от 5 до 320 раз

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«Пермская химическая компания» привлечена к ответственности за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

- Установлено, что в нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха компания допускает выбросы в окружающую среду загрязняющих веществ, не очищенных до нормативного состояния, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Зафиксированы случаи, когда выбросы по отдельным загрязняющим веществам превысили предельно допустимые нормативы от 5 до 320 раз. По результатам проверки в отношении предприятия и его главного инженера природоохранным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях.

Росприроднадзор постановил назначить наказанию главному инженеру в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. А компания выплатит штраф в 80 тысяч рублей. Также предприятию надо будет устранить выявленные нарушения.

- Рассмотрение представления и устранение нарушений находятся на контроле природоохранной прокуратуры, - добавили в ведомстве.