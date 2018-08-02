Прокуратура Кизела проверяет информацию об обнаружении туберкулеза у нянечки детского сада
Широкий резонанс вызвала информация о том, что у помощника воспитательницы детского сада Кизела обнаружен туберкулез. Возмущенные родители обратились в прокуратуру города, которая сейчас проводит проверку.
- Женщина с апреля находится на больничном, - рассказала нам начальник управления образования Кизела Вера Павлова. - Ей поставили диагноз - воспаление легких. На фоне болезни возникло осложнение. Туберкулез это или нет, мы не знаем. Никакого официального подтверждения, что женщина больна туберкулезом, мы не получали.
В управлении образования нам также сообщили, что женщина устроилась в детский сад в декабре прошлого года. Доработала до апреля и ушла на больничный. С тех пор она в садике не появлялась.
Детский сад, в котором работала нянечка, сейчас закрыт на ремонт до сентября. Никто из родителей не обращался в управление образования с просьбой предоставить их детям другое дошкольное учреждение. В случае если диагноз женщины подтвердится, все малыши должны будут пройти дополнительное обследование.