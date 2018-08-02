2018-08-02T11:14:23+03:00
Происшествия

Прокуратура Кизела проверяет информацию об обнаружении туберкулеза у нянечки детского сада

Женщина находится на больничном с апреля, лежит в краевой больнице в Перми
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Широкий резонанс вызвала информация о том, что у помощника воспитательницы детского сада Кизела обнаружен туберкулез. Возмущенные родители обратились в прокуратуру города, которая сейчас проводит проверку.

- Женщина с апреля находится на больничном, - рассказала нам начальник управления образования Кизела Вера Павлова. - Ей поставили диагноз - воспаление легких. На фоне болезни возникло осложнение. Туберкулез это или нет, мы не знаем. Никакого официального подтверждения, что женщина больна туберкулезом, мы не получали.

В управлении образования нам также сообщили, что женщина устроилась в детский сад в декабре прошлого года. Доработала до апреля и ушла на больничный. С тех пор она в садике не появлялась.

Детский сад, в котором работала нянечка, сейчас закрыт на ремонт до сентября. Никто из родителей не обращался в управление образования с просьбой предоставить их детям другое дошкольное учреждение. В случае если диагноз женщины подтвердится, все малыши должны будут пройти дополнительное обследование.

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