2018-08-02T09:41:27+03:00
Общество

Житель Пермского края лишился иномарки из-за долгов

Toyota Camry выставлена на торги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Коми-Пермяцком округе молодой бизнесмен взял у знакомого крупную сумму в долг и занялся продажей леса. Поначалу бизнес приносил прибыль. Молодой человек приобрел в кредит автомобиль Toyota Camry.

Однако спустя некоторое время мужчина был вынужден свернуть свой бизнес. Он перестал платить кредит за автомобиль, а также не рассчитался с кредитором, который занял ему денег на открытие бизнеса. Задолженность составила более 2,5 млн рублей.

Суд определил обратить взыскание на залоговый автомобиль и обязал гражданина выплатить всю сумму долга знакомому. После суда молодой человек оплатил часть задолженности, уменьшив сумму долга до 1 млн 156 тысяч рублей и отдал свой автомобиль в счет долга. Toyota, оцененная почти в 1 млн рублей, передана на реализацию, сообщили в краевой службе судебных приставов.

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