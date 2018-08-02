2018-08-02T09:17:54+03:00
Общество

В Перми из-за большого количества аварий будет изменена работа светофоров на перекрестке Островского и Луначарского

Новый режим работы будет введен с 6 августа
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

С 6 августа в Перми на перекрестке улиц Николая Островского и Луначарского будет введен новый режим работы светофоров. Такое решение было принято в связи с большим количеством ДТП с участием пешеходов на перекрестке.

В частности, будет разделено движение транспорта по улице Луначарского на две отдельные фазы, что позволит повысить безопасность движения пешеходов, сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

Движение транспорта по улице Луначарского будет осуществляться поочередно: сначала от улицы Клименко, совместно с пешеходами, которые переходят через улицу Николая Островского, затем по улице Луначарского от улицы Максима Горького.

- Нововведение увеличит время ожидания зеленого сигнала светофора для водителей, - отметили в дирекции. - При этом, будет обеспечена безопасность пешеходов. После изменения режима работы светофора будет произведен мониторинг транспортной ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные