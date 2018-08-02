В Прикамье рецидивисты ограбили дом и хотели зарубить хозяина топором

2 Авг. 08:48 2018-08-02T08:48:57+03:00

Пьяные мужчины залезли в дом, где раньше жил один из них

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В Чайковском в марте этого года двое рецидивистов, приняв на грудь, решил ограбить дом, где раньше проживал один из них. Они сорвали навесной замок с входной двери, зашли внутрь и вынесли имущество.

Затем мужчины решили вернуться на место преступления, чтобы поговорить с хозяином дома. В ходе беседы возникла ссора. Один из преступников взял топор и замахнулся на хозяина. Тот испугался и убежал. После чего вызвал полицию.

30-летнего и 41-летнего мужчин задержали и возбудили уголовное дело, сообщили в краевой полиции.

Суд приговорил каждого к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что осужден пермяк, назвавший знакомую наркоманкой и мошенницей в соцсетях.