Суд оштрафовал Центр спортивной подготовки Пермского края на 100 тысяч рублей
Индустриальный суд Перми вынес решение, что Центр спортивной подготовки Пермского края» не обеспечил безопасность во время проведения спортивных мероприятий. Так, на спортивном объекте отсутствовал контрольно-пропускной пункт и зона осмотра транспортных средств, а также не было комплектов досмотровых эндоскопов и зеркал, сообщили в краевом суде.
Спортивному учреждению был выписан штраф в 100 тысяч рублей. Адвокаты спортсменов направили жалобу в краевой суд. Они указывали на отсутствие доказательств допущенных учреждением нарушений.
Однако, краевой суд жалобу Центра оставил без внимания и оставил решение районного суда без изменения.
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