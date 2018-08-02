Суд оштрафовал Центр спортивной подготовки Пермского края на 100 тысяч рублей

2 Авг. 07:50 2018-08-02T09:07:57+03:00

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Индустриальный суд Перми вынес решение, что Центр спортивной подготовки Пермского края» не обеспечил безопасность во время проведения спортивных мероприятий. Так, на спортивном объекте отсутствовал контрольно-пропускной пункт и зона осмотра транспортных средств, а также не было комплектов досмотровых эндоскопов и зеркал, сообщили в краевом суде.

Спортивному учреждению был выписан штраф в 100 тысяч рублей. Адвокаты спортсменов направили жалобу в краевой суд. Они указывали на отсутствие доказательств допущенных учреждением нарушений.

Однако, краевой суд жалобу Центра оставил без внимания и оставил решение районного суда без изменения.

Ранее мы писали, что осужден пермяк, назвавший знакомую наркоманкой и мошенницей в соцсетях. В январе 2018 года он выложил ее фотографию в социальной сети "Вконтакте" и подписал, что она мошенница и наркоманка.