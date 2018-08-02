В Перми из-за капремонта улицы Уральской изменится движение общественного транспорта

2 Авг. 07:21 2018-08-02T07:21:21+03:00

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В Перми с 4 августа изменится схема движения общественного транспорта в связи с ремонтом участка ул. Уральской от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки.

Автобусы №18, №32, №34, №36 и №77, следующие в направлении микрорайона будут следовать по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов. При движении в сторону центра города - по улицам Уральской, Розалии Землячки, Лебедева и Крупской.

Движение трамваев до остановки «микрорайон Висим» приостановлено. Маршруты №6 (от остановки ОАО «Велта») и №8 (от остановки АО «Инкар») следуют до остановки «Разгуляй». Маршруты №4 (от остановки «станция Пермь - II») и №11 (от остановки «станция Осенцы») идут до остановки «Пермская ярмарка», сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Напомним, что с 4 августа будет полностью прекращено движение транспорта на улице от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки. Для проезда сохранится участок дороги на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых.