2018-08-02T07:13:21+03:00
Общество

В Перми начаты работы по строительству второй очереди Восточного обхода

По итогам аукциона управление автомобильных дорог и транспорта заключило договор с ООО «Дормострой»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Краевой минтранс сообщил, что краевое управление автомобильных дорог и транспорта заключило договор с ООО "Дормострой" на строительство второй очереди Восточного обхода.

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется выполнить работы по строительству еще одного участка Восточного обхода Перми - от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ. (участок от 4 км до 9 км Восточного обхода). Стоимость работ составляет 941, 6 млн рублей. Сдать вторую очередь Восточного обхода дорожники должны не позднее 30 ноября 2019 года.

На подготовительном этапе необходимо провести разбивку трассы, вырубку леса, выполнить демонтаж существующих ограждений, дорожных знаков, элементов водоотвода и т.д.

Затем дорожники приступят к основным работам. Им необходимо снять староеасфальтобетонное покрытие и уложить новый слой, установить железобетонные лотки и водосбросные сооружения. На разделительной полосе предусмотрено ограждение типа «Нью-Джерси». Дорожное полотно должно быть расширено до 27,5 метра

Сейчас подрядчик выставляет временные дорожные знаки, а также приступил к геодезическим работам.

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