2018-08-02T06:21:04+03:00
Происшествия

В Прикамье в реке Яйва утонул мужчина

Тело вытащили на берег местные жители
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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67-летний мужчина утонул в реке Яйва. 1 августа тело пенсионера достали из воды жители поселка. Личность погибшего установлена. Причина происшествия устанавливается, сообщили в краевом МЧС.

Ранее мы писали, что в Прикамье из пруда достали тело мужчины, утонувшего на прошлой неделе. В пруду у деревни Москвино в Кочевском районе местные жители заметили всплывшее тело утонувшего человека. Они вытащили его на берег и сообщили в полицию. На место выехали полицейские и сотрудники МЧС.Местный житель пропал еще 26 июля, и вот выяснилось, что он утонул в пруду. Кроме того, в селе Троица спасли семейную пару, которую унесло течением на три километра на надувном матрасе. Трое детей, которые остались на берегу реки Сылва, перепугались не на шутку

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