В Краснокамске осужден лжетеррорист

2 Авг. 06:01 2018-08-02T06:01:08+03:00

Пьяный хулиган позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенных бомбах

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В Перми 1 июня экстренные службы получили сообщение о том, что в двух зданиях краевого центра заложена взрывчатка. Полиция незамедлительно прибыла на место происшествия, но никаких опасных предметов не обнаружила.

В ходе проверки региональной ФСБ совместно с полицией установлен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения решил позвонить в экстренные службы.

Хулиган был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Краснокамский городской суд приговорил 38-летнего жителя города к трем годам лишения свободы условно.

Кроме того, службы экстренного реагирования вправе требовать компенсацию понесенных финансовых потерь.

- В результате таких «шуток» нарушается нормальный ритм жизнедеятельности, люди испытывают сильнейшее эмоциональное напряжение, а правоохранительные органы вынуждены отвлекать силы и средства от выполнения текущих задач, тратя к тому же бюджетные деньги, - подчеркивает председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю Владимир Микляев. - При этом нельзя недооценивать общественную опасность. Во время ложного вызова хулиган занимает рабочую линию, что не дает возможности дозвониться человеку, которому действительно необходима помощь.