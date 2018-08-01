2018-08-02T07:22:59+03:00
Происшествия

56-летнего пермяка, пропавшего в микрорайоне Запруд, нашли мертвым

Причина смерти пока не известна
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Больше недели в Перми искали 56-летнего Юрия Стука. Напомним, мужчина пропал в понедельник, 23 июля, в микрорайоне Запруд. Он ушел около 8 утра из дома по улице Колыбалова в магазин «Лунатик». Все личные вещи, документы, телефон, деньги оставил дома, так как после этого о нем ничего не было неизвестно. Дочь пропавшего мужчины Юлия написала заявление в полицию. В поисках принимали участие полицейские и волонтеры.

В среду, 1 августа, тело пропавшего мужчины нашли в частном секторе в Мотовилихе, сообщили его родные. Причина смерти пока не известна.

Напомним, также 31 июля в пруду у деревни Москвино в Кочевском районе местные жители обнаружили тело утонувшего человека. Как оказалось, это был местный житель, который пропал еще 26 июля, и вот выяснилось, что он утонул в пруду.

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