Пермь вошла в пятерку самых «доверчивых» городов России

1 Авг. 19:41 2018-08-01T19:41:15+03:00

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Независимое агентство Zoom market опубликовало рейтинг самых «доверчивых» городов России. В июле социологи агентства провели общероссийский опрос и выяснили, жители каких городов за последние три года чаще всего становились жертвами мошенников, использующих цифровые технологии. Опрос проводился в 30 городах России. Общее количество опрошенных составило 4 500 респондентов в возрасте от 18 до 36 лет.

В результате опроса выяснилось, что в число жертв или потенциальных жертв мошенников вошло почти четверть всех жителей страны - более 24 процентов. Из них 37 процентов пострадали через социальные сети, 26 процентов посредством телефонного и SMS-мошенничества, 21 процент через доски бесплатных объявлений и 16 процентов в онлайн-играх.

Наиболее «доверчивыми» оказались москвичи. Далее следуют Якутск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Пермь замыкает пятерку рейтинга. Самые «недоверчивые» люди живут в Тюмени, Ижевске, Саранске, Владивостоке и Кирове.