2018-08-01T19:41:15+03:00
Общество

Пермь вошла в пятерку самых «доверчивых» городов России

Пермяки чаще прочих россиян попадают «на удочку» мошенников
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Независимое агентство Zoom market опубликовало рейтинг самых «доверчивых» городов России. В июле социологи агентства провели общероссийский опрос и выяснили, жители каких городов за последние три года чаще всего становились жертвами мошенников, использующих цифровые технологии. Опрос проводился в 30 городах России. Общее количество опрошенных составило 4 500 респондентов в возрасте от 18 до 36 лет.

В результате опроса выяснилось, что в число жертв или потенциальных жертв мошенников вошло почти четверть всех жителей страны - более 24 процентов. Из них 37 процентов пострадали через социальные сети, 26 процентов посредством телефонного и SMS-мошенничества, 21 процент через доски бесплатных объявлений и 16 процентов в онлайн-играх.

Наиболее «доверчивыми» оказались москвичи. Далее следуют Якутск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Пермь замыкает пятерку рейтинга. Самые «недоверчивые» люди живут в Тюмени, Ижевске, Саранске, Владивостоке и Кирове.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные