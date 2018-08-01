2018-08-01T19:41:40+03:00
Общество

В центре Перми на месяц закроют движение по улице Петропавловской

Причина – ремонтные работы на теплосетях
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Рано утром в понедельник, 6 августа, закроют движение транспорта по улице Петропавловская в районе перекрестка с Комсомольским проспектом, а также на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда». Перекрытие улицы связано с реконструкцией тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. Работы по перекладке инженерных коммуникаций будет вести ООО «Пермская сетевая компания».

Движение по улице Петропавловская будет закрыто с 8 утра 6 августа до 23 часов 6 сентября. На подъездах к месту раскопок будут выставлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним также, что 2 августа, в день ВДВ в Перми с 10 до 12 часов будет закрыто движение личного транспорта по улице Монастырской на участке от здания Речного вокзала до улицы Сибирская, по улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского.

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